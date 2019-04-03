В Киеве застрелили собаку вора, нападавшую на полицейских (видео)

Происшествия

В Киеве на Борщаговке случилось ЧП, в котором пострадала собака. Об этом сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео с места событий. Напомним, под Львовом работник школы на глазах у детей убил собаку и утопил труп.

В столице собака защищала своего пьяного хозяина-вора, который натравил пса сначала на прохожего, а потом на прибывших полицейских.

«На Жолудева пьяный мужчина украл какие-то вещи, проходящий мимо мужчина пытался его ловить, но его укусила собака вора. Он вызвал полицию, приехала правоохранители и по-хорошему предлагали привязать собаку и разобраться во всём, но хозяин отказался. Тогда собака укусила ещё и полицейского. В конечном итоге собаку застрелили, а пьяного скрутили и оформляют», — так описана ситуация, произошедшая на Борщаговке.

В соцсети жалеют пса, который был предан своему хозяину-вору и пострадал за это. Некоторые подписчики винят полицейских, считая, что можно было применить баллончик с газом, а не стрелять в животное.

«Надо было наоборот, — хозяина застрелить, а собаку скрутить и оформить».

«Надеюсь, пьяному вору ещё инкриминируют и скотское отношение к животному, который спровоцировал ситуацию, что привела к смерти собаки».

«Не кидайте в меня камни, но в Америке его бы быстрее застрелили, чем собаку. А у нас сюсюкаются, а потом вообще отпустят. А от безнаказанности это тело дальше будет воровать».

«Скотина, из-за двуногого дебила погиб Друг».

«Через гниду вора собака загинула».

«Собаку убили за ее инстинкт, за то что укусила? Собака предана этому уроду, которое лежит на земле, какое бы оно ни было. Собаку прогнать можно тем же выстрелом».

«Копа можно привлечь к ответственности. У него есть слезоточивый газ, который хорошо работает против собак, и он им не воспользовался. Значит, намерено хотел пристрелить собаку. Мотив: или от того, что порода не нравилась, или от того, что он не любит собак».

Ранее «ФАКТЫ» писали о ЧП в Киеве, где пьяный покупатель устроил дебош в супермаркете, а по прибытии на место патрульных полицейских натравил на них своего бойцовского пса. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить собаку.

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