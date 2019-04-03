Суд отменил ликвидацию банка "Хрещатик": что нужно знать вкладчикам

Общество

Шестой апелляционный административный суд 28 марта оставил без удовлетворения жалобу НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации банка «Хрещатик». Об этом сообщил ФГВФЛ на своей сайте.

Чтобы сохранить активы банка и их стоимость, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка ФГВФЛ продлил полномочия ликвидатора банка «Хрещатик» Марины Славкиной до принятия Кассационным админсудом в составе Верховного Суда окончательного решения по делу или согласования Нацбанком новых руководителей банка и выдачи ему лицензии.

Кроме того, Фонд решил приостановить выплаты вкладчикам гарантированной суммы возмещения.

Напомним, НБУ в апреле 2016 года отнес КБ «Хрещатик» к категории неплатежеспособных, а в июне того же года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

По данным НБУ, конечными владельцами банка «Хрещатик» являлись Андрей Иванов (37,44% акций), территориальная громада Киева в лице КГГА (25%), Николай Солдатенко (24,24%) и ряд миноритарных владельцев.

Накануне признания ПАО «КБ «Хрещатик» неплатежеспособным из банка было выведено 2,3 миллиарда гривень путем вложения средств в так называемые «бесценные» бумаги.

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