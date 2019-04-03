Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" (видео)

Политика

Владимир Зеленский, который в первом туре президентских выборов набрал наибольшее число голосов, пригласил действующего главу государства Петра Порошенко на общенародные дебаты, которые он предлагает провести на НСК «Олимпийский» в Киеве. Согласие участвовать Зеленский опубликовал в Facebook.

Зеленский на видео говорит, что не испугался и от дебатов не отказывается. Присутствовать могут все желающие и журналисты любых СМИ могут транслировать их на всех каналах.

Лидер «95 квартала» также поставил условия, что перед полемикой кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов, так как Украине нужен здоровый президент.

В знак уважения к трети населения страны, Зеленский предложил Петру Порошенко в течение 24 часов публично сказать, что дебаты состояться «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с „ватником“, не с „малороссом“, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским».

Напомним, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского выдвинула требования к кандидату в президенты, действующему главе государства Петру Порошенко. Они были опубликованы на странице команды в Facebook. У Зеленского потребовали, чтобы Порошенко выполнил их требования до завершения своих президентских полномочий.

Как писали «ФАКТЫ», в Центральной избирательной комиссии подсчитали 99.89 процентов протоколов с избирательных участков. За шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали соответственно 5,7 и 3 миллиона избирателей.

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