26.95 / 27.22 30.19 / 30.66
Киев: +9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Перед вторым туром команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко

12:42 3 апреля 2019 442
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского выдвинула требования к кандидату в президенты, действующему президенту Петру Порошенко. Они были опубликованы на странице команды в Facebook.

У Зеленского потребовали, чтобы Порошенко выполнил их требования до завершения своих президентских полномочий.

Требования Зеленского к Порошенко:

- обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;

- перезапустить работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;

- обеспечить принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;

- выдать акты о назначении судей и обеспечить принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;

- отозвать свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручить коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;

- лишить Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратить их давление на субъектов предпринимательской деятельности

- реализовать предусмотренные законом полномочия и освободить Сергея Семочко с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины ;

- ликвидировать схему «Роттердам плюс» и начать внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

- опубликовать перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Как писали «ФАКТЫ», в Центральной избирательной комиссии подсчитали 99.89 процентов протоколов с избирательных участков. За выходящих во второй тур выборов шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали соответственно 5,7 и 3 миллиона избирателей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»

Киев
+9

Ветер: 3 м/с  Ю-В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины