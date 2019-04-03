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Перед вторым туром команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского выдвинула требования к кандидату в президенты, действующему президенту Петру Порошенко. Они были опубликованы на странице команды в Facebook.
У Зеленского потребовали, чтобы Порошенко выполнил их требования до завершения своих президентских полномочий.
Требования Зеленского к Порошенко:
- обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;
- перезапустить работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;
- обеспечить принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;
- выдать акты о назначении судей и обеспечить принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;
- отозвать свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручить коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;
- лишить Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратить их давление на субъектов предпринимательской деятельности
- реализовать предусмотренные законом полномочия и освободить Сергея Семочко с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины ;
- ликвидировать схему «Роттердам плюс» и начать внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;
- опубликовать перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.
Как писали «ФАКТЫ», в Центральной избирательной комиссии подсчитали 99.89 процентов протоколов с избирательных участков. За выходящих во второй тур выборов шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали соответственно 5,7 и 3 миллиона избирателей.
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