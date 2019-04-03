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Подсчитано 99,9% протоколов: у Порошенко 3 млн голосов, у Зеленского — 5,7 млн
В Центральной избирательной комиссии подсчитали 99.89 процентов протоколов с избирательных участков. За выходящих во второй тур выборов шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали соответственно 5,7 и 3 миллиона избирателей.
По данным Центризбиркома, первом туре в голосовании (на данный момент осталось подсчитать лишь 0.11 процентов протоколов) приняли участие 18 872 214 избирателей.
Эксклюзивное интервью с анализом избирательной кампании в Украине от аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине запустили флеш-моб с требованием проведения дебатов между кандидатами на пост президента, прошедшими во второй тур выборов.
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