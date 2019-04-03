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В Одесской области испытают мощное оружие (фото)
Как заявил в среду, 3 апреля, в Одессе министр обороны Украины Степан Полторак, «в ближайшие дни, в Одесской области, будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся, что эти испытания будут успешными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных Сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории».
Министр обороны принял участие в торжественном приеме на борту ошвартованных в Одесском порту фрегатов НАТО — Королевских ВМС Канады Toronto и ВМС Испании Santa Maria. Фрегаты Альянса прибыли в Одессу накануне 70-летия со дня подписания Североатлантического договора.
«Пребывание кораблей НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе и это сейчас очень важно для нас», — сказал журналистам Полторак.
Как отметил Полторак, в то время, когда ситуация в Черном и Азовском морях чрезвычайно опасна визит кораблей является «сигналом настоящей поддержки Украины».
«Сигналом поддержки ВМС ВС Украины в процессе их реформирования. Это очень важный шаг со стороны наших партнеров по организации взаимодействия: для того, чтобы достичь критериев Альянса. Нам необходимо приобрести максимальной совместимости в ходе выполнения боевых задач. Именно эти вопросы мы и будем отрабатывать должным образом», — отметил министр обороны.
Как сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ, в Черноморский регион Toronto и Santa Maria вошли в составе отряда кораблей под командованием флагмана — фрегата ВМС Нидерландов F805 «Еверстен», а также турецкого фрегата F493 «Гелиболу», которые в эти дни гостят в других портах стран Причерноморья.
После посещения Одессы корабли НАТО примут участие в учениях по программе PASSEX совместно с кораблями ВМС ВСУ.
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