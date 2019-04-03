Утопает в мусоре: Крым настигла новая катастрофа

Общество

Аннексированный Крым так и не смог решить проблему с вывозом мусора. Несанкционированные свалки периодически обнаруживаются в лесной местности, за чертой населенных пунктов, в когда-то популярных местах отдыха. Некоторые города пережили мусорный коллапс после Нового года, когда мусорные баки во дворах долго не опустошались. Теперь мусорная проблема вновь обострилась, поскольку полуостров приказано готовить к пляжному сезону.

О том, что собой представляют несанкционированные свалки в Крыму, рассказала крымский блогер RoksolanaToday&Крым. От свалок страдают и города, и ебольшие села.

Симферополь:

Живописные уголки с видом на Ялту:

Село Войково:

Напомним, ранее в сети показали печальные фото утопающей в мусоре Ялты.

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