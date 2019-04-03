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Почему не в цирке? Зеленскому мощно ответили по поводу дебатов с Порошенко
Согласие Владимира Зеленского на участие в президентских дебатах — это хорошее решение, но вот выбор стадиона в качестве места для публичной дискуссии откровенно удивил. Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец напомнил кандидату в президенты, что не стоит превращать важную предвыборную процедуру в балаган.
«Нет, все правильно: предложили Зеленскому поучаствовать в публичных дебатах — он с удовольствием согласился. А как иначе, если и закон того требует, и народ с нетерпением ждёт открытого разговора двух претендентов на пост лидера страны, и мировая практика давно существует… Только вот почему на стадионе? Почему не в цирке? Или в 25-метровом бассейне? Или — на худой конец — в бане, например? Ведь и поярче было бы, и поэпатажнее, и порезонанснее», — отмечает Александр Швец.
«А, если серьезно, то, справедливо требуя к себе уважения как к кандидату в президенты, Владимир Александрович мог бы уже и понять соответствие своих слов и действий своему же нынешнему статусу. И не стоит превращать ожидания исстрадавшихся соотечественников в очередной политический балаган. Речь-то ведь идет уже не о выяснении отношений между двумя, пускай и по-разному состоявшимися мужиками, а о судьбе миллионов людей в стране, между прочим, охваченной войной…», — добавил главный редактор «ФАКТОВ».
Напомним, ранее гендиректор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко объяснил, почему Зеленский — пластилиновый кандидат. А политический аналитик Игар Тышкевич поделилися ожиданиями от второго тура выборов и шансами на провал и прорыв для Украины.
Все главные новости и аналитические материалы о выборах в проекте «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины: результаты первого тура и прогнозы на второй (фото, видео)».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?