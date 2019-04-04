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Долгий процесс: в России оценили вероятность освобождения украинских моряков после выборов
Пленных украинских моряков Россия вряд ли освободит после выборов в Украине. Даже после парламентских выборов надеяться на обмен особо не стоит. Такой прогноз дал адвокат Илья Новиков, защитник командира катера «Бердянск» Романа Мокряка.
«Если кто-то надеется, что всех моряков отпустят вскоре, как нам говорят, после выборов в Украине — или после президентских или после выборов в Раду… — на это можно надеяться, но я бы не ожидал. Потому что сейчас российские власти, несмотря на все санкции, которые на них наложены, несмотря на все заявления международного общества, намерены довести это дело до приговора», — объяснил Новиков в интервью «Голосу Америки».
Судилище над военнопленными украинскими моряками Россия может перенести в аннексированный Крым, чтобы не дать присутствовать на процессе представителям СМИ.
«Крым с юридической точки зрения является черной дырой. Туда не могут приехать иностранные дипломаты, например. Потому что это украинская территория, и они не могут позволить себе такое провокационное поведение. Туда не приедет много журналистов. Мы не будем иметь такой поддержки и нормальных условий, как если бы суд осуществлялся в Москве. Поэтому я думаю, что они так и сделают», — считает адвокат.
По прогнозам Новикова, следствие затянется еще на несколько месяцев, затем будет процесс ознакомления с материалами дела. Начала суда можно ожидать в конце 2019-го или уже в 2020 году.
Напомним, Роман Мокряк и другие моряки с судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были захвачены 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря и вывезены в Москву. Их хотят судить в России за якобы нарушение российской границы.
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