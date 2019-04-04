Дебаты Порошенко с Зеленским: сделан ряд важных заявлений

Украина

После того, как кандидаты в президенты Украины обменялись заявлениями, касающимися проведения перед вторым туром голосования дебатов, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НТСУ) заявила об имеющихся возможностях провести их на стадионе «Олимпийский». Ранее сообщалось, что в ответ на заявление штаба Владимира Зеленского относительно дебатов на стадионе, Петр Порошенко ответил: «Стадион, так стадион».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», хоть в НСТУ и подтвердили технические возможности для общения кандидатов в таком формате, но подчеркнули, что согласно нормам дебаты проводятся в студии национального вещателя. «Поэтому сейчас слово за Центризбиркомом. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу или дискуссия, но не дебаты», — пояснили в пресс-службе.

Тем временем директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил о готовности правоохранителей обеспечить порядок во время массовых мероприятий на стадионе.

«Стадион так стадион. Не впервые. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция Украина с ГосЧС Украины и Национальной гвардией Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на Olympic NSC во время президентских дебатов. И пусть победит сильнейший. Только болельщикам из обеих команд — вести себя вежливо и правопорядок не нарушать», — написал он на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после предложения штаба Зеленского провести дебаты на стадионе в сети предложили массу других возможных вариантов. В частности, координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев предложил провести их на передовой.

Эксклюзивные материалы на тему выборов в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский — пластилиновый кандидат, его результат стал шоком для Кремля, — Александр Мартыненко» и «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».

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