ВСУ уничтожили военный автомобиль, подвозивший боеприпасы оккупантам (видео)

Украина

Боевая группа К-2 из 54 отдельной механизированной бригады ликвидировала автомобиль, который подвозил боевикам боекомплект. Ранее сообщалось, что в зоне ответственности этой бригады был уничтожен крупнокалиберный пулемет «Утес» российско-оккупационный войск.

Видео ликвидации техники боевиков в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «54 ОМБр не раз показывала свой профессионализм и мастерство в уничтожении российских оккупантов, их техники и вооружения. На этот раз под их горячие сердца и умелые руки попал военный автомобиль, который осуществлял подвоз боекомплекта. Хороший фейерверк от воинов, следующий шаг для нашей дальнейшей победы! Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!» — пишет в социальных сетях Анатолий Штефан.

Тем временем в штабе Объединенных сил сообщают, что в среду, 3 апреля, противник шесть раз обстреливал позиции ВСУ, четыре из которых — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Новотроицкого, и из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи села Лебединское.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики четыре раза обстреляли наши позиции: дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм у села Крымское и из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новолуганское. Из стрелкового оружия велся огонь в районе Станицы Луганской.

Потерь среди наших защитников нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский писатель-боевик Захар Прилепин, который еще недавно «защищал русский мир» на Донбассе, сообщил о гибели наемника из его батальона — Александра Крикуненко.

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