26.91 / 27.21 30.12 / 30.61
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Один выстрел, один успех: ВСУ на Донбассе уничтожили "Утес" боевиков (видео)

16:47 2 апреля 2019 359
Уничтожение техники боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

В районе населенного пункта Попасная (Луганская область) подразделение Объединенных сил уничтожило крупнокалиберный пулемет «Утес» боевиков. Вооружение было уничтожено в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ. Ранее сообщалось о ликвидации форпоста российско-оккупационных войск «Крокодил» на окраине Петровского района Донецка, с которого боевики контролировали стратегическую дорогу Красногоровка-Марьинка.

Об этом в социальных сетях сообщил известный волонтер Юрий Мысягин.

«Разговор пехотинца и птурщика:
- Что там у них стоит?
- „Утёс“. Они по флангу нашему работают. Там дистанции меньше.
- Я смотрю, высота им позволяет, чтоб „П…“ голову поднять не мог. Сейчас подсобим соседям. Ставь треногу», — пишет Юрий Мысягин и добавляет: «Один выстрел, один успех».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Мысягин рассказал об операции по уничтожения командного пункта боевиков в Луганской области, которую реализовала боевая группа К-2 из 54-й бригады. Тогда были ликвидированы шестеро боевиков, еще четверо ранены.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Киев
+8

Ветер: 5 м/с  В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины