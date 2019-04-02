Украина

Один выстрел, один успех: ВСУ на Донбассе уничтожили "Утес" боевиков (видео)

В районе населенного пункта Попасная (Луганская область) подразделение Объединенных сил уничтожило крупнокалиберный пулемет «Утес» боевиков. Вооружение было уничтожено в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ. Ранее сообщалось о ликвидации форпоста российско-оккупационных войск «Крокодил» на окраине Петровского района Донецка, с которого боевики контролировали стратегическую дорогу Красногоровка-Марьинка.

Об этом в социальных сетях сообщил известный волонтер Юрий Мысягин.

«Разговор пехотинца и птурщика:

- Что там у них стоит?

- „Утёс“. Они по флангу нашему работают. Там дистанции меньше.

- Я смотрю, высота им позволяет, чтоб „П…“ голову поднять не мог. Сейчас подсобим соседям. Ставь треногу», — пишет Юрий Мысягин и добавляет: «Один выстрел, один успех».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Мысягин рассказал об операции по уничтожения командного пункта боевиков в Луганской области, которую реализовала боевая группа К-2 из 54-й бригады. Тогда были ликвидированы шестеро боевиков, еще четверо ранены.

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