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Мир

В Британии одобрили закон об отсрочке Brexit

10:37 4 апреля 2019 41
Здание парламента и флаги ЕС и Британии
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Великобритании одобрили закон о новой отсрочке выхода страны из Евросоюза. Британский парламент обязал правительство просить у Брюсселя отложить Brexit. Как сообщает Euronews, в поддержку закона высказались 313 депутатов Палаты общин, против — 312.

Для вступления в силу законопроект должна еще одобрить Палата лордов и окончательно утвердить королева Елизавета II.

Палата общин 29 марта в третий раз отклонила соглашение по выходу Великобритании из ЕС. Таким образом, Лондон не выполнил условие Евросоюза по переносу сроков Brexit с 29 марта на 22 мая. Теперь Британия обязана до 12 апреля покинуть ЕС, если у премьер-министра страны Терезы Мэй не получится добиться новой отсрочки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотни тысяч британцев требуют в Лондоне второго референдума по Brexit.

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