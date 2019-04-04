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- 10:37 В Британии одобрили закон об отсрочке Brexit
В Британии одобрили закон об отсрочке Brexit
В Великобритании одобрили закон о новой отсрочке выхода страны из Евросоюза. Британский парламент обязал правительство просить у Брюсселя отложить Brexit. Как сообщает Euronews, в поддержку закона высказались 313 депутатов Палаты общин, против — 312.
Для вступления в силу законопроект должна еще одобрить Палата лордов и окончательно утвердить королева Елизавета II.
Палата общин 29 марта в третий раз отклонила соглашение по выходу Великобритании из ЕС. Таким образом, Лондон не выполнил условие Евросоюза по переносу сроков Brexit с 29 марта на 22 мая. Теперь Британия обязана до 12 апреля покинуть ЕС, если у премьер-министра страны Терезы Мэй не получится добиться новой отсрочки.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотни тысяч британцев требуют в Лондоне второго референдума по Brexit.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!