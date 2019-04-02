Парламент Британии вновь отверг выдвинутые предложения по Brexit

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Парламент Великобритании вновь отверг четыре предложения по проекту соглашения с Европейским союзом о Brexit. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на результаты голосования.

#Breaking MPs have rejected all four Brexit alternatives tabled for the second round of the indicative vote process pic.twitter.com/50ALXpEoIZ — Press Association (@PA) April 1, 2019

Итоги голосования в понедельник вечером озвучил спикер палаты общин Джон Беркоу. Ранее в понедельник он вынес на рассмотрение депутатов четыре альтернативных варианта Brexit.

В частности, были предложены варианты провести общенациональный референдум по любому достигнутому соглашению по Brexit, и вариант Common Market 2.0, согласно которому Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.

Против варианта референдума проголосовали 292 парламентария, за — 280.

Четвертый вариант предполагает, что депутаты рассмотрят вариант, требующий от правительства очередное продление сроков Brexit, а если это не окажется возможным, то депутаты будут голосовать либо за реализацию Brexit без соглашения, либо за отмену действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.

Напомним, Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Законопроект о Brexit предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.

Решение выйти из ЕС одобрил референдум, который состоялся в Великобритании около трех лет назад. Тогда датой Brexit было назначено 29 марта 2019 года. Соглашение с Евросоюзом об условиях такого выхода правительство Терезы Мэй разрабатывало почти два года. Британские депутаты многократно отвергли план Мэй. В то же время, Евросоюз согласился отложить Brexit до 22 мая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 29 марта, Палата общин британского парламента в третий раз отвергла соглашение с Евросоюзом по Brexit. Не помогло даже выступление премьер-министра Терезы Мэй, которая пообещала уйти в отставку, если депутаты поддержат важный документ.

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