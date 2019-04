Парламент Британии вновь отверг выдвинутые предложения по Brexit

Парламент Великобритании вновь отверг четыре предложения по проекту соглашения с Европейским союзом о Brexit. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на результаты голосования.

#Breaking MPs have rejected all four Brexit alternatives tabled for the second round of the indicative vote process pic.twitter.com/50ALXpEoIZ