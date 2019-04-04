- 12:15 В ход пойдет ядерное оружие: польский генерал озвучил сценарий жесткого ответа на агрессию Путина
- 12:13 Подрыв авто разведчика в Киеве: видео происшествия попало в сеть
- 12:13 Как в кино: полицейский на полном ходу запрыгнул в автомобиль убийцы
- 12:03 Полицейский застрелил собаку в Киеве: появились детали и новые фото с места ЧП
- 11:59 Дебаты Зеленского и Порошенко: Аласания заявил о начале переговоров
- 11:51 Елизавета II запретила Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы, разрешив их только Кейт Миддлтон
- 11:43 Подрыв авто офицера разведки в Киеве: появились сведения о пострадавшем диверсанте
- 11:39 До -3: синоптик рассказала о погоде 5 апреля
- 11:38 MARUV выступила в Москве на юбилее запрещенного в Украине продюсера
- 11:17 Выборы президента: как проголосовали за Порошенко и Зеленского в областях
Опасность миновала: в горах Львовской и Черновицкой областей закрыли снеголавинный сезон
В Карпатах постепенно сходит на нет риск схождения лавин. 2 апреля уже закрылся снеголавинный сезон во Львовской области. В горах Черновицкой области сошел снежный покров, сезон лавин также закрылся. Об этом сообщил отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра.
4 апреля остается снеголавинная опасность второго уровня в горах и на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Напомним, нынешний сезон в Карпатах из-за большого количества туристов запомнился не слишком радостными событиями. В горах туристы терялись, попадали под лавину, вынуждены были вспоминать навыки выживания в горах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!