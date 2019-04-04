Украина

Опасность миновала: в горах Львовской и Черновицкой областей закрыли снеголавинный сезон

В Карпатах постепенно сходит на нет риск схождения лавин. 2 апреля уже закрылся снеголавинный сезон во Львовской области. В горах Черновицкой области сошел снежный покров, сезон лавин также закрылся. Об этом сообщил отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра.

4 апреля остается снеголавинная опасность второго уровня в горах и на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, нынешний сезон в Карпатах из-за большого количества туристов запомнился не слишком радостными событиями. В горах туристы терялись, попадали под лавину, вынуждены были вспоминать навыки выживания в горах.

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