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Притула взбудоражил сеть постом о дебатах Порошенко и Зеленского
Известный телеведущий и шоумен Сергей Притула, который категорично высказывался о скандалах вокруг «Евровидения», отреагировал на новость о возможных дебатах между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
В своем посте на Facebook он с юмором предложил свою кандидатуру в качестве ведущего, но предупредил, что очень занят и обязательно будет спрашивать «Чей Крым?».
«Штабам обоих кандидатов сообщаю, что вот в эти дни я на гастролях: 4.04 — Запорожье, 6.04 — Днепр, 7.04 — Желтые Воды, 8.04 — Вольногорск, 13.04 — Изяслав, 14.04 — Нетешин, 16,17.04 — Львов. В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК „Олимпийский“ я знаю. Свистите, если что, — сообщил Притула. И добавил: — Будьте готовы, что спрошу, чей Крым!»
Напомним, этот вопрос стал камнем преткновения для конкурсанток, дуэта «Анна-Мария», а также певицы MARUV. Кстати, в комментариях под постом ее предлагают пригласить, чтобы выступила на разогреве.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Зураб Аласания заявил о начале переговоров относительно организации дебатов.
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