26.90 / 27.16 30.17 / 30.62
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дебаты Зеленского и Порошенко: Аласания заявил о начале переговоров

11:59 4 апреля 2019 211
Порошенко и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Журналист и медиаменеджер Зураб Аласания заявил о начале переговоров относительно организации дебатов кандидатов в президенты Украины перед вторым туром выборов. Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НТСУ) заявила об имеющихся технических возможностях провести дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский».

По его словам, у «Суспильного» есть все возможности провести такую встречу. «Согласие двух кандидатов есть, теперь остается Центральная избирательная комиссия, которая все это должна согласовать и, в соответствии с законом, оплатить из государственного бюджета», — сообщил он и добавил: «Начинаем переговоры со всеми сторонами».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным Центральной избирательной комиссии, обработавшей 100 процентов протоколов, в первом туре выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в 19 из 24 областей и Киеве, а действующий глава государства Петр Порошенко — в двух.

Эксклюзивные материалы о ходе президентской кампании и ее возможных последствиях читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский — пластилиновый кандидат, его результат стал шоком для Кремля, — Александр Мартыненко» и «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

Киев
+8

Ветер: 1 м/с  Ю
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины