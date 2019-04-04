Дебаты Зеленского и Порошенко: Аласания заявил о начале переговоров

Украина

Журналист и медиаменеджер Зураб Аласания заявил о начале переговоров относительно организации дебатов кандидатов в президенты Украины перед вторым туром выборов. Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НТСУ) заявила об имеющихся технических возможностях провести дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский».

По его словам, у «Суспильного» есть все возможности провести такую встречу. «Согласие двух кандидатов есть, теперь остается Центральная избирательная комиссия, которая все это должна согласовать и, в соответствии с законом, оплатить из государственного бюджета», — сообщил он и добавил: «Начинаем переговоры со всеми сторонами».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным Центральной избирательной комиссии, обработавшей 100 процентов протоколов, в первом туре выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в 19 из 24 областей и Киеве, а действующий глава государства Петр Порошенко — в двух.

Эксклюзивные материалы о ходе президентской кампании и ее возможных последствиях читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский — пластилиновый кандидат, его результат стал шоком для Кремля, — Александр Мартыненко» и «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».

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