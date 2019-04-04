Кто должен вести дебаты Зеленского и Порошенко? Онлайн-голосование

Украина

Выборы президента Украины вышли на финишную прямую. До второго тура осталось две с половиной недели. Как известно, 21 апреля в избирательных бюллетенях будет всего две фамилии: Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Накануне лидер студии «Квартал 95», которого ранее обвиняли в трусости и нежелании публично общаться с журналистами и оппонентами, выпустил ролик, в котором Зеленский предложил действующему президенту устроить дебаты прямо на НСК «Олимпийский». Вечер и ночь фанаты Зе были в восторге, однако уже ночью Петр Порошенко записал ответный ролик. «Стадион так стадион», — сказал глава государства.

Несмотря на то что на самом стадионе о планах Зеленского провести там дебаты даже не слышали, массовая истерия в соцсетях продолжается. Вслед за роликами сторонники кандидатов бросились обсуждать, кто же мог бы провести словесный батл между кандидатами, если он таки состоится. «ФАКТЫ» предлагают читателям определить желаемого ведущего из списка или предложить кандидатуру в комментариях.

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