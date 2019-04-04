Единые правила и честная конкуренция по размещению МАФов, — Кличко

Общество

Столичные власти намерены ввести прозрачные, единые для всех правила и честную конкуренцию по размещению МАФов в столице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил перед началом заседания Киевсовета.

«Мы готовы к общению с предпринимателями. Но наша задача — ввести открытые, единые для всех правила игры и честной конкуренции. Мы должны наполнять бюджет города и давать возможность бизнесу работать, но — на конкурентных началах», — сказал Кличко.

Кличко привел пример, когда в 2015 году в бюджет города от аренды площадок для передвижной торговли поступило 280 тысяч гривен за весь год. С введением торгов через систему ProZorro в прошлом году столичный бюджет получил уже 18 миллионов гривен.

По словам мэра, только одна автокофейня, которая на прозрачных торгах выиграла право размещения торговой точки у метро «Арсенальная», платит в бюджет города почти миллион гривен. В то же время МАФы, которые работают рядом с этой автокофейней по старым правилам, платят лишь 40 тысяч гривен. Мэр назвал такую ситуацию несправедливой и неконкурентной.

Напомним, согласно предложенным правилам, киоски должны быть убраны с площади у метро, вдоль основных транспортных магистралей и возле остановок общественного транспорта. МАФы, которые останутся работать, будут выставляться на торги через систему ProZorro. Таким образом будет воплощен некоррумпированный принцип — принцип чистой монетизации, когда право и разрешительные документы на размещение МАФов получает тот, кто больше заплатит в городской бюджет.

В 2014 году в столице были приняты компромиссные правила размещения киосков. Тогда для стабилизации ситуации в Киеве город предоставил право МАФам, которые до апреля 2013 года стояли законно, получить документы еще на 5 лет. Их получали с 2014 года по 2018 год. Постепенно действие этих документов в отдельных районах заканчивается.

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