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Цеплялись за поезда и прыгали на рельсы: в киевском метро поймали экстремалов (фото)
В Киеве в метро полицейские задержали двоих зацеперов. Экстремалы в подземке прыгали на рельсы, цеплялись за поезда метро и записывали все свои действия на видео.
Происшествие случилось на станции метро «Печерская». Двое молодых людей, 18 и 19 лет, пытались зацепиться за поезда и прыгали на рельсы. Свои действия они снимали на телефон, чтобы потом похвастаться среди друзей-экстремалов.
На хулиганов в полиции составили протоколы и направили в суд для принятия решения.
Ранее «ФАКТЫ» писали о харьковских зацеперах, которых часто видят на трамваях у станции метро «Студенческая». Некоторые особо безрассудные харьковские «зацеперы» пытались прокатиться на поезде «Интерсити», зацепившись за локомотив.
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