Есть что скрывать: Олег Винник впервые рассказал о детях

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Олег Винник, заинтриговавший поклонниц неожиданным образом в новом клипе, в очередной раз опроверг мифы и самые невероятные слухи о своей персоне. Артист за чашкой кофе дал откровенное интервью программе «Зірковий шлях» («Украина»), в котором впервые рассказал о детях.

После серии сюжетов на ТВ, в которых журналисты обвинили Винника в том, что он не помогает родным, Олег грозил подать в суд. Певец говорит, что подобные слухи его очень задевают, ведь на самом деле у него замечательные отношения с сестрой.

«Я в этом плане, вообще, сильно переживаю», — признался певец и рассказал, что родные часто бывают на его концертах, просто это не афишируется.

«Недавно в Умани был концерт. Никто никогда не знал, что мама там была. Сейчас сидела сестра, племянница. Заезжаю к ним, когда еду в Одессу и возвращаюсь в Киев. Мы с сестрой в бомбастических отношениях. Как в песне пою — обниму и зацелую, то у меня сестра такая. Ты просто встречаешься, и после первого поцелуя с ней не могу повернуть шею», — признался Винник. Напомним, его мама умерла в прошлом году.



*Олег Винник показал родительский дом и родных

В интервью Винник также опроверг слухи о пластических операциях и о тайной богатой покровительнице.

«Не придумал бы никогда себе такого! Ну, это типа получается, я альфонс, что ли? Я бы с ума сошел, чтобы какая-то женщина, девушка вложила в меня средства. У меня есть покровительница. Это Пресвятая Богородица, которая, говорят, ходит со мной», — признался Олег.

Еще один вопрос, который обсуждают в сети — нетрадиционная сексуальная ориентация Винника. Любимец женщин говорит, что устал говорить на эту тему и кому-то что-то доказывать. А вот раскрывать личную жизнь Олег, как всегда, не стал.

«Честно говоря, у меня есть, что скрывать. У меня есть, чем дорожить. И я настолько счастливый и богатый человек в этом плане. Это родное, сокровенное, о чем не хочу говорить», — лишь сказал певец.

Впервые Винник не стал опровергать то, что у него есть дети. На прямой вопрос ведущей он отвечать не стал, но все же заинтриговал неоднозначными намеками.

«Тогда задам этот вопрос вам. У него есть дети? Мне 45 лет. Я, мне кажется, пою о нормальных, жизненных вещах. Так что вопрос — у него есть дети?», — сказал он. — «Я так понимаю, это как намек на то, что все же есть?, — уточнила ведущая «Украины».

«Не надо ничего понимать. У меня уже кофе закончился», — поставил точку в разговоре Олег.

Напомним, СМИ регулярно пытаются раскопать подробности личной жизни популярного артиста. Пишут, что якобы его женой является бэк-вокалистка Таюне, с которой они вместе еще со студенческих времен. Якобы пара воспитывает взрослого сына, который живет в Германии.

Сам Олег эти слухи не комментирует. Ранее он показал родительский дом в селе Чрвоный Кут в Черкасской области. В интервью «ФАКТАМ» певец рассказывал о своих родителях и сельском детстве.

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