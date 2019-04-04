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Есть угроза прорыва «русского мира» в самое сердце Украины, — лидеры УНА-УНСО
Лидеры УНА-УНСО обратились к украинцам с призывом голосовать во втором туре выборов президента за Петра Порошенко.
«Украина снова подошла к Рубикону — перед трудным выбором и угрозой потери государственности. 100 лет назад из-за амбиций лидеров УНР и демагогии большевиков украинская революция была утоплена в крови. А потом были Голодомор, репрессии, уничтожение всего украинского. Поэтому сегодня руководство УНА-УНСО приняло решение поддержать во втором туре президентских выборов Петра Порошенко.
Поскольку угроза избрания Владимира Зеленского — это не только угроза возвращения всевластия олигархов. Это прорыв «русского мира» в самое сердце Украинского государства, реальная угроза реванша Москвы.
Да, мы имеем претензии и к Петру Порошенко. Возможно, будем еще не раз поджигать шины и требовать от него действий против коррупционеров, предателей и других врагов украинского народа. Но, при всех его недостатках, он — президент, при котором государство выстояло в условиях российского нашествия и было сделано чуть ли больше всего для развития украинского языка и культуры, становления Православной Церкви Украины.
Потому что нам нужен президент, который продолжит курс Украины в ЕС и НАТО. Потому что идет война с Россией, а путь Украины — прочь от Москвы!
Обращаемся также к членам ВО «Свобода», «Правого сектора», «Конгресса украинских националистов», «Национального Корпуса», «ОУН (б)», «ОУН (м)», «С14», ОО «Карпатская Сечь» и других патриотических организаций с требованием сделать правильный выбор.
Обращаемся к нашим воинам на фронте и всем гражданам Украины, для которых армия, язык и вера не пустые слова. Не будьте легковерными! Не будьте равнодушными к судьбе государства! Слава Украине!"
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