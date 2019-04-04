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В Запорожье обвиняемый покончил с собой прямо в здании суда
В Запорожье в здании Орджоникидзевского районного мужчина — обвиняемый в деле о краже и грабеже — покончил с собой. Ранее сообщалось, что в Киеве продавец цветов свел счеты с жизнью из-за долгов, повесившись в киоске.
Как сообщает сайт города Запорожья, мужчину доставили в здание суда из СИЗО. Его оставили в конвойном помещении, а через некоторое время нашли уже без признаков жизни. По некоторым данным, он повесился, использовав для этого свою одежду. Известно, что по данному факту начато уголовное производство по статье об убийстве и служебной халатности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове патрульный полицейский спас девушку, которая собиралась свести счеты с жизнью, закрылась в квартире и проглотила сильнодействующие таблеток. Правоохранителю пришлось воспользоваться балконом на втором этаже, разбить стекло и пробираться в квартиру через форточку.
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