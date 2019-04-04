Украина

Моя партия смогла установить взаимовыгодные отношения и с РФ, и с Европой, — Рабинович

Глава партии «Оппозиционная платформа — За життя», народный депутат Вадим Рабинович сообщил, что его политсиле удалось наладить уникальные отношения и с Российской Федерацией, и со странами Европы. Об этом он заявил в эфире одесского телеканала «А1».

«На выборы надо ходить не с месседжами, а с реальными делами. Мы сделали уже ключевые вещи. Создали пакет законов, и сегодня все больше людей согласны с моими тезисами о нейтральной и независимой внеблоковой стране. Установили уникальные отношения и с Россией, и с Европой. Мы — единственные, кого принимают в Кремле, и принимают уважительно», — подчеркнул народный депутат.

Парламентарий отметил, что при решении важных вопросов нужно помнить не только о своем патриотизме, но и об экономике всей страны. Парламентарий считает важным разделение политических и экономических вопросов. Рабинович напомнил о недавней поездке в Москву членов «Оппозиционной платформы — За життя» Бойко и Медведчука.

«Нужно политические интересы иметь одни, а экономические — другие. Экономика отражается на каждом украинце. Давайте отстаивать национальные интересы, но при этом не платить из своего кармана», — подытожил Вадим Рабинович.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter