Дебаты на "Олимпийском": Порошенко готов заплатить половину суммы и ждет "взноса" от Зеленского

Политика

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко выразил готовность оплатить половину стоимости проведения дебатов со своим соперником на выборах-2019 Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский». Об этом на брифинге сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

По его словам, важным условием такого со-финансирования является подтверждение кандидатом легальности внесенных средств и указание их происхождения.

«Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину таких расходов на аренду стадиона и объяснить происхождение этих средств. Также мы рассчитываем, что вторую половину возьмет на себя Зеленский, и так же объяснит, откуда эти деньги поступили в его избирательный фонд», — цитирует Медведева УНИАН.

Также в президентской команде считают, что дебаты кандидатов должны включать несколько раундов для обсуждения видения претендентов на пост главы государства будущего страны и реализации президентских полномочий.

«Считаем, что вообще дебаты должны быть не одни, а надо провести, как минимум, несколько раундов таких дебатов и обсудить, прежде всего, на этих дебатах по блокам те темы, которые относятся к конституционным полномочиям Президента», — отметил Медведев.

Он пояснил, что кроме предусмотренных законом о выборах Президента теледебатов, которые должны состояться 19 апреля, этот же закон позволяет проводить дебаты в качестве предвыборной агитации. Они могут быть организованы, как вариант, 16−18 апреля «или в любые даты, взаимно приемлемые для кандидатов».

Кстати, НСК «Олимпийский» отказался озвучить стоимость аренды арены. Такой вопрос руководству объекта задал журналист УНН. Тем не менее там пообещали провести брифинг на территории стадиона в ближайшие дни. В свою очередь народный депутат Ольга Червакова («БПП») сообщила, что по ее данным, дневная стоимость аренды арены составляет 120 тысяч гривен.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обратился к Петру Порошенко с призывом организовать дебаты «перед народом Украины» — на НСК «Олимпийский». В числе условий он назвал проведение медицинского освидетельствования кандидатов в президенты. В ответ Порошенко через представителей своей команды сообщил, что ждет соперника в пятницу 5 апреля, в 9:00 в медпункте НСК «Олимпийский» для прохождения тестов на алкоголь и наркотики.

Также стало известно, что Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на пост президента Украины еще в 2017 году.

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