Политика

О планах идти в президенты Зеленский рассказал сначала Коломойскому, а уже потом семье

Руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский еще в 2017 году принял решение баллотироваться на пост президента Украины и поделился этим решением со своим бизнес-партнером Игорем Коломойским. Об этом олигарх Коломойский рассказал израильской газете Makor Rishon. Ранее шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина заявила, что Игорь Коломойский наметил продвигать шоумена Владимира Зеленского в президенты Украины еще в начале 2018 года.

Как пишет издание «Гордон», Коломойский утверждает, что он «не был частью этого», но считает, что идея пришла к артисту в 2015 году, когда стартовал сериал «Слуга народа». Олигарх рассказал, что когда Зеленский сообщил ему о планах баллотироваться, он «подумал, а почему бы и нет».

По словам бывшего главы Днепропетровской ОГА, Зеленский сначала не говорил о задуманном жене и родителям, потому что «они бы начали по-другому на него смотреть».



Напомним, Зеленский объявил о своем участии в выборах в новогоднюю ночь, 31 декабря 2018 года.



По итогам первого тура президентских выборов, в результате обработки ЦИК 100% электронных протоколов, у Зеленского 30,24% голосов, у действующего главы государства Петра Порошенко — 15,95%. Оба кандидата встретятся во втором туре, который запланирован на 21 апреля. Но до этого Зеленский и Порошенко готовы провести дебаты.

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