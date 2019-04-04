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Украина успешно испытала систему залпового огня "Ольха": появилось яркое видео
В Одесской области прошел очередной этап испытания отечественных ракетных систем «Ольха М», которые в ближайшее время должны начать поставлять в ВСУ. Видео испытаний опубликовано на странице президента Украины в Facebook.
«Поздравляю Украину с успешными испытаниями комплекса „Ольха М“, систем залпового огня с повышенной точностью, с повышенным радиусом действия, на которые очень ждут сегодня в войсках», — написал Петр Порошенко.
Президент отметил, что испытания проходят в семидесятые годовщину создания НАТО.
«Наш курс — в НАТО, мы реформируем наши Вооруженные Силы, мы повышаем их боевые способности. Украина сегодня фактически является восточным флангом НАТО, подготовленным и хорошо вооруженным. Мы идем в НАТО не с протянутой рукой, а как полноценный, равный партнер, который сегодня защищает демократию, свободу на европейском континенте, давая отпор агрессору — Российской Федерации», — добавил глава государства.
Видео запуска смотреть с 00:34
На испытаниях присутствовали министр обороны Степан Полторак и секретарь РНБО Анатолий Турчинов.
По словам министра обороны, кроме «Ольхи», испытания проходили и крылатые противокорабельные ракеты «Нептун». Обе системы создаются Киевским конструкторским бюро «ЛУЧ».
Напомним, осенью 2018 года стало известно о начале серийного производства ракет «Ольха» для нужд Вооруженных сил Украины. Ожидается, что в ВСУ он появится в середине 2019 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что производство ракетного высокоточного комплекса «Ольха» обошлось государству в 130 млн. гривен, еще 800 млн. гривен было потрачено на создание твердого ракетного топлива для ракеты.
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