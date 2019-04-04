- 17:59 МАУ объявили о сокращении числа рейсов из-за нехватки самолетов: куда летать не будут
- 17:52 «Мы до конца не понимаем, пройдут ли дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» вообще», — Павел Казарин
- 17:36 Доллар продолжает падение: в обменниках валюта США "потеряла" еще 10 копеек
- 17:29 Днепр стал жертвой настоящей «рыбной» катастрофы: почему так произошло и как спасти ситуацию
- 17:24 В Украине рассказали, чем Зеленский напугал Путина
- 17:23 Солнце, мороз и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время
- 17:14 Украинцам могут разрешить не ходить на работу, если выплата зарплаты задерживается
- 17:01 Шока из-за выборов нет: аналитик рассказал, что будет с курсом доллара до конца недели
- 16:47 Украина успешно испытала систему залпового огня "Ольха": появилось яркое видео
- 16:38 Про эти выборы надо снимать фильм: сеть взбудоражил новый поворот с дебатами Зеленского и Порошенко
Шока из-за выборов нет: аналитик рассказал, что будет с курсом доллара до конца недели
Итог первого тура президентских выборов не привел к значительным колебаниям на валютном рынке Украины. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
Он напомнил, что на прошлой неделе, с 27 по 29 марта, доллар рос в цене на всех сегментах валютного рынка — на 0,0−1,0 процент, а официальный курс вырос до 27,21 грн (плюс 0,9 процента).
Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», повысился с 27,02—27,05 грн до 27,19—27,22 (плюс 0,9 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках изменились с 26,86—26,12 грн до 27,11—27,38 грн (плюс 1 процент).
Тем не менее в понедельник, 1 апреля, когда появились предварительные результаты первого тура, стало очевидно, что сделанные ранее прогнозы достаточно близки к данным экзит-полов, а затем и к результатам ЦВК. Шок на валютном рынке не случился, и, как следствие, в понедельник в первой половине дня средний курс наличного доллара в банках опустился на 5 копеек, к вечеру еще на 3 копейки, а утром еще на 20 копеек.
Впрочем, аналитики не исключают, что ближайшая неделя отметится умеренным ростом стоимости валюты США: на межбанке доллар может торговаться около 27,2 грн, а наличный доллар в банках — 27,1−27,3 грн.
Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Что будет с долларом перед вторым туром выборов: прогноз экспертов».
Напомним, начало апреля отметилось падением курса доллара на межбанковском валютном рынке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»