Деньги

Шока из-за выборов нет: аналитик рассказал, что будет с курсом доллара до конца недели

Итог первого тура президентских выборов не привел к значительным колебаниям на валютном рынке Украины. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Он напомнил, что на прошлой неделе, с 27 по 29 марта, доллар рос в цене на всех сегментах валютного рынка — на 0,0−1,0 процент, а официальный курс вырос до 27,21 грн (плюс 0,9 процента).

Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», повысился с 27,02—27,05 грн до 27,19—27,22 (плюс 0,9 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках изменились с 26,86—26,12 грн до 27,11—27,38 грн (плюс 1 процент).

Тем не менее в понедельник, 1 апреля, когда появились предварительные результаты первого тура, стало очевидно, что сделанные ранее прогнозы достаточно близки к данным экзит-полов, а затем и к результатам ЦВК. Шок на валютном рынке не случился, и, как следствие, в понедельник в первой половине дня средний курс наличного доллара в банках опустился на 5 копеек, к вечеру еще на 3 копейки, а утром еще на 20 копеек.

Впрочем, аналитики не исключают, что ближайшая неделя отметится умеренным ростом стоимости валюты США: на межбанке доллар может торговаться около 27,2 грн, а наличный доллар в банках — 27,1−27,3 грн.

Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Что будет с долларом перед вторым туром выборов: прогноз экспертов».

Напомним, начало апреля отметилось падением курса доллара на межбанковском валютном рынке.

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