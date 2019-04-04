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Политика

Опровержение

17:05 3 апреля 2019 18
орден За мужество 3 степени
Инф. «ФАКТОВ»

В сообщении от 19 сентября 2018 года на сайте fakty.ua была размещена недостоверная информация, о том, что «у народного депутата Украины Евгения Дейдея официально забрали орден «За мужество».

На самом деле орден «За мужество» ІІІ степени (вместе с орденской книжкой), которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич в соответствии с Указом Президента Украины № 631 от 03 августа 2014 года, был утерян, о чем размещено объявление в «Урядовому кур’єрі».

Ошибка была допущена по техническим причинам.

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