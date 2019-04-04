«На улице может оказаться каждый»: киевлянин основал уникальный Instagram-проект помощи бездомным

Житейские истории

чужого горя не бывает

Проект с провокационным названием «Сука жизнь» появился в Instagram в августе 2017 года. Его основатель — 28-летний видеооператор, которого мы назовем Александром. Настоящее имя и фамилию он не называет, объясняя, что его основная работа и проект помощи бездомным отнимают очень много времени и ему не хотелось бы заинтересованных взглядов соседей и раcспросов знакомых. «Я не люблю, когда мне вслед оборачиваются», — объяснил Саша. Но, увидев его, я подумала, что ему вслед так или иначе будут оборачиваться: высокий, ухоженный, модно одетый парень словно сошел со страницы глянцевого журнала. Глядя на него, ну никак не подумаешь, что все свободное время он тратит на общение с грязными, пропитыми и оборванными людьми. Александр и тысячи его подписчиков не просто кормят, одевают и лечат бездомных, но еще и помогают им найти дом, работу и полностью изменить жизнь. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю Александр Горонди из Мукачево, который в 17 оказался на улице и хотел покончить с собой. Благодаря помощи неравнодушных людей сейчас у него во Львове есть жилье и работа, а недавно он получил от одного из британских фондов 50 тысяч гривен на развитие собственного бизнеса.

«Для слепого дедушки, которому требовалась операция, подписчики за 15 минут собрали восемь тысяч гривен»

— Как родилась идея вашего проекта?

— Я 18 лет живу на левом берегу Киева, на ДВРЗ. Здесь много бездомных, нищих людей. В какой-то момент начал ходить, фотографировать их и выкладывать фото в Сеть. Хотел привлечь внимание людей к проблеме нищеты. Я подписывал фотографии колко, чтобы подчеркнуть остроту проблемы, чтобы люди почувствовали контраст своей жизни и жизни бездомных. Люблю контраст. Именно поэтому выбрал гламурный Instagram, где в основном рецепты, маникюры, фотоотчеты о путешествиях.

— Почему вдруг проект назвали «Сука жизнь»?

— Название само пришло. Люди думают, что это мой личный взгляд на жизнь или пиар-ход. Нет. Это отражение того периода жизни, который проживают бездомные. Я понимаю, что не все принимают такое название. Кого-то оно оттолкнет, кто-то, возможно, не пожертвует денег из-за названия. Но это мой осознанный выбор. А всем мил не будешь.

— Вы помните первого бездомного, о котором написали?

— Да. Это была история бездомного, которого я встретил возле церкви. Он сидел весь избитый и говорил: «Меня так побили, что я уже ни в Бога, ни во что не верю». Я начал спрашивать его о жизни, о том, что привело его к такому состоянию. И подумал, как же это все глубоко, оказывается. У каждого из них своя история, свои чувства, свое прошлое. И я стал общаться с этими людьми. Не просто фотографировал тех, кто встретился мне случайно. Я специально выходил на поиски. Так появились истории про Валю, которая торгует на «блошином» рынке, про супругов Нину и Сергея, которые уже восемь лет живут на улице, про 82-летнюю Ольгу Семеновну, которая целый день собирает бутылки, чтобы купить еды, а возвращаясь домой, не может поспать, потому что из ее дивана торчат пружины и он разваливается. Мы собрали ей пять тысяч гривен и купили диван.

— Ничего себе!

— Это не предел. Я вот был в шоке, когда написал в Instagram о слепом дедушке, которому нужна операция, и восемь тысяч гривен подписчики собрали за 15 минут! Люди есть очень отзывчивые. Кто-то присылает тысячу гривен, а кто-то десять гривен, но и это важно. Они дают сколько могут. Подписчики стали говорить мне об уникальности проекта. Я сначала стеснялся — не люблю этот «хвалебный хор» в свою честь. А потом перестал замечать. Просто занимаюсь очень важным для людей делом.

— Но есть и те, кто критикуют?

— Конечно. Чем больше делаю, тем больше критики слышу. Меня ругают за то, что приношу старикам продукты в пластиковых пакетах («неэкологично»), ругают, что не отчитываюсь за потраченные деньги («воруешь»), ругают, что отчитываюсь («выпрашиваешь больше денег своими отчетами»). Я не выдержал, пошел к психологу. После этого многое переосмыслил и понял, что критика — это лишь чьи-то мысли. Тем более что благодарят и поддерживают меня все-таки больше людей. Находятся журналисты, как вы, которые рассказывают о проекте, а это привлекает еще больше людей, которые хотят помочь бездомным. Это здорово. Впервые в жизни горжусь тем, что делаю.

«У нас на чердаке жил бездомный, и бабушка его подкармливала»

— Семья, наверное, тоже гордится вами?

— Я вырос с бабушкой и дедушкой. У нас на чердаке жил бездомный, и бабушка его подкармливала. Наверное, она и дала мне понимание того, что эти люди такие же, как мы. Просто оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. Их не надо осуждать, стыдить и говорить, что сами виноваты. Нужно помочь. Когда бабушка впервые услышала о моем проекте, сказала, что гордится мной. Она учила меня смотреть на жизнь и на людей шире. Мой проект как раз об этом. Дедушка просто говорит, что это интересно и он рад, что я нашел себя.

— Домой к себе бездомных не водите?

— Нет, конечно, хотя некоторые просились, например, ко мне в душ. Дом — это дом, превращать его в ночлежку не буду, у меня там просто не хватит места. А вот когда зарегистрирую некоммерческую организацию (а это произойдет в ближайшее время), у меня, думаю, будет место для того, чтобы приютить тех, кому негде переночевать. Пока же я помогаю так, как могу. Покупаю еду, лекарства. Раздаю бездомным «пакеты помощи» со средствами гигиены, чистой футболкой, носками, продуктами, медикаментами первой необходимости (бинт, вата, перекись, йод, обезболивающее), зубной пастой, щеткой, бритвой для мужчин. Этот набор поможет человеку ухаживать за собой, чтобы в дальнейшем попытаться восстановить документы или трудоустроиться.

— Расскажите истории тех людей, кого вы не просто накормили или одели, а у кого после встречи с вами поменялась жизнь.

— Таких было двое. Вадима я увидел под забором, когда он выбрался из своего грубо сколоченного шалаша и умывался. Был март, холодно, но этот мужчина ночевал в будке из досок и старой двери. Я подошел, спросил, чем могу помочь. Он сначала отказался: «Чем ты мне, братан, поможешь?» А потом рассказал свою историю: он, оказывается, атошник. Пока был на войне, жена нашла любовника. Вадим, вернувшись с фронта, пытался наладить с ней отношения — у них же общие дети. Не вышло. Тогда он оставил жене квартиру, а сам ушел в никуда, на улицу. Ему повезло, что вскоре на его пути встретился я.

За неделю мы с подписчиками собрали для Вадима пять тысяч гривен, чтобы хватило снять комнату и заплатить за первый и последний месяц. Я дал ему номера телефонов и адреса квартир. Через четыре дня Вадим уже выбрал себе жилье. Мы поехали вместе, он подписал договор, я заплатил. Вадим потом записал на камеру обращение к моим подписчикам: «Хорошо, что Саша не дает деньги таким, как я. Потому что мы можем выбрать сиюминутное удовольствие вместо того, чтобы поменять свою жизнь». Меня это очень зацепило тогда. А вскоре Вадим устроился на работу таксистом Uber и приехал на машине повидать меня и сфотографироваться на фоне того забора, под которым он жил. Этот человек теперь счастлив, встречается с девушкой, часто видится со своими детьми. А я, проходя мимо этого забора, каждый раз думаю, что оказаться на улице может каждый из нас.



* Благодаря помощи неравнодушных людей оказавшийся на улице бывший атошник Вадим стал таксистом и вернулся к нормальной жизни

— Но самая потрясающая история жизни у Жени — еще одного человека, с которым меня свела жизнь, — продолжает Саша. — Женя интеллектуал, знает четыре языка, окончил иняз с красным дипломом. Он был продюсером на одной из лучших продакшн студий Восточной Европы «Радиоэктив». Очень круто зарабатывал, по девять тысяч долларов за один проект. Я сначала даже не верил, что стоящий передо мной заросший и неопрятный бездомный — продюсер студии, куда хочет попасть любой, работающий в этой сфере. Но поскольку я сам оператор, то довольно быстро понял, что Женя действительно в теме, здорово разбирается в технике.

Он объяснил, что с началом войны заказы у «Радиоэктива» прекратились, деньги закончились, девушка бросила. Они жили на Женины деньги в ее квартире, и ему пришлось съехать. Все друзья разъехались по заграницам, Женя остался один на улице без копейки. А поскольку парень он гордый, с протянутой рукой не ходил. Пытался где-то подрабатывать, перебивался с хлеба на воду. Стал выпивать. Три года он жил на улице и уже ни во что не верил. А тут появился я, рассказал о своем проекте, договорился встретиться с Женей на следующий день в 11:00 возле бювета. Сказал, что постараюсь ему помочь. Но Женя… не пришел. Потом рассказывал, что просто мне не поверил. Думал, я опубликую его фото, начну собирать деньги для него и заберу себе. Таких мошенников ведь много. А пришли на ту встречу со мной друзья Жени — после моего поста в Instagram нашлись все, кто три года безуспешно искал Женю, его близкие, коллеги по работе.

Конечно, Женя об этом не мог знать, да и я не ожидал, что на этот пост откликнется так много его знакомых. В общем, стоим мы с Жениными друзьями, ждем, а его все нет. Тогда садимся в машину и едем искать. Исколесили весь район. Через три часа поисков одни бездомные сказали, где его можно найти. В заброшенном здании в частном секторе.

Мы пришли к старому дому с разваленной стеной, в которой зияла огромная дыра. Рядом стоял какой-то мужик. «Скажите, Женя тут живет?» — спросили. — «Какой Женя?» — «Щербина». «Женя, ты Щербина?» — крикнул мужик в пробоину в стене. И раздалось заветное «Да». Вышел Женя — и они с другом минуту смотрели друг на друга. Молча. У меня от этого такие мурашки по коже бегали! А потом была сцена, как в передаче «Жди меня». Со слезами, объятиями…



* В грязном заросшем мужчине друзья с трудом узнали Евгения — в прошлом успешного продюсера продакшн студии

«Да, друзья, жизнь меняется, причем меняется очень хорошими темпами, — сказал две недели спустя Евгений Щербина на видео, выложенном в YouTube. — У меня появилась работа, пусть временная, но с прицелом на постоянную. И я очень этому рад. Приезжают друзья, я уже со всеми созвонился. Мне сказали, что помогут снять документальный фильм, но пока, думаю, это еще рано. Я сейчас в процессе написания книги, а уже по ней буду писать сценарий для документалки. Я очень всем благодарен за поддержку. И словом, и делом люди помогли. И это придает взлет. Крылья растут. Хочется жить, хочется меняться. И очень не хочется вас подводить — но этого и не будет».

— Я снимал ролик о Жене, потом долго его монтировал, а когда закончил, сел и… заплакал, — вспоминает Александр. — Впервые за пятнадцать лет. Сам Женя тоже плакал, когда увидел Дану — свою подругу, которую он называет второй мамой. Все его друзья и коллеги меня чуть ли не на руках носили, когда я приехал с Женей. Я не гонюсь за этой благодарностью, но, конечно, приятно видеть, как меняются жизни людей, которые встретились на моем пути.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео, на котором киевские бомжи и пенсионеры подбирают в мусорнике возле одного из супермаркетов просроченные продукты.

Тем временем снователь компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос выделил 2 миллиарда долларов на помощь бездомным.

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