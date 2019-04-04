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В Киеве заработала система поиска пропавших домашних животных
В Киеве появилась единая городская сеть для регистрации домашних животных и хранения важной информации о них — Реестр домашних животных. В Киевской городской администрации считают, что это позволит ускорить розыск пропавших домашних животных.
Кроме того, заявил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, такой Реестр также позволит хозяевам любимцев оперативно получать информацию о текущей эпидемической ситуации в городе.
«Например, если эпидемия по городу, то сразу же ветеринарная клиника сможет всем владельцам зарегистрированных домашних животных направить сообщение о такой ситуации, и владельцы будут иметь возможность сразу же делать прививку своим любимцам», — заявил он.
В дополнение Реест позволит ввести учет бездомных животных, которых в Киеве насчитывается более 2 тысяч.
Для того, чтобы зарегистрировать свое домашнее животное, понадобится создать личный кабинет на «Реестре домашних животных» и там добавить информацию. После этого владельцу кошки или собаки нужно верифицировать животное у регистратора, который предоставит личный жетон со специальным QR-кодом, верификационное удостоверение и подтвердит право на содержание домашних животных.
«Удостоверения» о внесении в Реестр
Напомним, в начале апреля в Киеве полицейским пришлось застрелить собаку вора, напавшую на них. Аналогичный случай произошел в столице и в феврале.
Фото Укринформ
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