Мир

380 родственников жертв катастрофы малайзийского "Боинга" подали в суд на Россию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проинформировал российское правительство о поступлении исков от 380 родственников погибших в крушении МН-17 на Донбассе — «Айлей против России» (исковое заявление № 25 714/16) и «Энглин против России» (исковое заявление № 56 328/18).

В обоих исках содержится обвинение в адрес российских властей в том, что Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека (Право на жизнь), поскольку несет ответственность за крушение самолета и гибель людей, находившихся на борту.

Кроме того, истцы считают, что власти РФ умышленно не провели должное расследование по факту произошедшей трагедии.

Истцы выступают от имени граждан Малайзии, Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Великобритании и США.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе Тореза Донецкой области. Причиной крушения стала ракета, выпущенная из ЗРК «Бук», доставленной на неподконтрольную территорию Украины из России.

Жертвами катастрофы стали 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в т. ч. 80 детей.

Напомним, представители России приняли участие во встрече Нидерландов и Австралии, на которой рассматривались вопросы ответственности за катастрофу малайзийского «Боинга» рейса MH17 в 2014 году в небе над Донбассом.

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