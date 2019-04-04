Украина

Не та лаборатория: у Порошенко усомнились в результатах анализов, которые Зеленский еще не сдал

В штабе кандидата в президенты Украины ответили на решение команды Владимира Зеленского по лаборатории для обследования финалистов избирательной гонки. Здесь выразили сомнение в том, что лаборатория Eurolab является политически незаангажированной и может обеспечить проведение объективного обследования. В частности, указывается, что владелец лаборатории Андрей Пальчевский «является политически ангажированной „звездой“ каналов Виктора Медвечдчука» и «открыто выражает свои симпатии к Владимиру Зеленскому».

«Это значит, что Пальчевский не сможет объективно рассмотреть биологические пробы и образцы, отобранные для анализа», — говорится в заявлении, обнародованном в соцсети Facebook.

Здесь подчеркивают, что смысл медицинской экспертизы заключается в ее объективности, непредвзятости и доверии со стороны общества.

«Именно такого обследования по непонятным нам причинам и избегает кандидат Зеленский», — уверены в штабе действующего главы государства.

Напомним, вечером 3 апреля кандидат президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал своего соперника на выборах, действующего главу государства Петра Порошенко выйти на дебаты, которые, по его мнению, должны состояться на НСК «Олимпийский». Порошенко ответил на предложение согласием, однако выдвинул новое условие — пройти медицинское обследование в медицинском пункте стадиона «Олимпийский». Однако в Штабе Зеленского озвучили другое решение и пригласили Порошенко в частную клинику Eurolab.

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