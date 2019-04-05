Мир

Обошедшая все американские СМИ история с найденным на улице «14-летним мальчиком», который назвался пропавшим восемь лет Тиммоти Питценом, получила грустное продолжение. Семья ребенка с надеждой ждала результатов проверки, действительно ли в обнаружившийся в штате Кентукки подросток тот, за кого себя выдает. После результатов ДНК-экспертизы, которую провело ФБР, выяснилось, что это не Тиммоти. Оказалось, что на самом деле подошедший на улице к прохожим «сбежавший от похитителей избитый и перепуганный подросток» — 23-летний мужчина, некий Брайан Майкл Рини из штата Огайо.

Мотивы его лжи выясняются. Сообщается, что ранее он уже несколько раз делал в полиции ложные заявления. Так, однажды он назвался именем своего брата. В марте Рини вышел из тюрьмы, где отсидел полтора года по обвинению в краже со взломом и вандализме. Брайан и трое его приятелей вломились в пустовавший чужой дом и устроили там вечеринку, причинив хозяевам ущерб на сумму 1250 долларов. Парня также несколько раз обвиняли в мелких кражах.

Рини

Родственники Тиммоти крайне расстроены. Бабушка ребенка Алана Андерсон говорит, что семья просто убит горем после краткого мига надежды. При этом Алана сочувствует Рини, считая, что тот, видимо, «пережил ужасное время и чувствовал потребность выдать себя за другого». Андерсон также говорит, что молится за внука. И надеется, что теперь, когда Тиммоти подрос, он сможет «найти нас сам, если мы не сможем найти его».

Полиция заявляет, что будет продолжать описки пропавшего ребенка.

Тиммоти в возрасте шести лет

Шестилетний Тиммоти Питцен пропал в Иллинойсе в 2011 году во время развлекательной поездки по разным штатам. В которую забрала его мать без разрешения мужа, с которым она была на грани развода. Женщина покончила с собой в мотеле, оставив записку, где сообщала, что Тиммоти находится в безопасности, в «хороших руках» и утверждала, что родственники его никогда не найдут.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что американец инсценировал ограбление, чтобы скрыть кражу денег, вырученных его дочкой-скаутом от продажи печенья.

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