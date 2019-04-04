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На улице нашли 14-летнего мальчика, который исчез восемь лет назад: ему удалось сбежать от похитителей (фото)
В городе Ньюпорт (американский штат Кентукки) к прохожим подошел бродивший по улицам мальчик, который назвался Тиммоти Питценом и рассказал, что сбежал от своих похитителей — двух мужчин. Люди, к которым обратился 14-летний подросток, сначала отнеслись к нему подозрительно, но потом обратили внимание на то, что он весь в синяках и выглядит напуганным, и вызвали полицию.
Тиммоти Питцен пропал в Иллинойсе в 2011 году, когда ему было шесть лет. Мать мальчика Эми Фрай-Питцен забрала сына из школы и отправилась с ним на каникулы в трехдневную развлекательную поездку по разным штатам. Спустя два дня отец Тиммоти Джим Питцен сообщил, что его жена и сын пропали. Последний раз женщину и ребенка зафиксировали камеры видеонаблюдения в водном парке Висконсина 13 мая 2011 года. А на следующий день Эми нашли мертвой в номере одного из иллинойских мотелей. Следователи пришли к выводу, что она покончила с собой. Фрай-Питцен оставила записку, где сообщала, что Тиммоти находится в безопасности, в «хороших руках». «Вы его никогда не найдете», — говорилось в предсмертном послании. Ребенка и в самом деле обнаружить не удалось, хотя была объявлена широкая кампания по его розыску, к которой подключилось ФБР.
Как сообщает Buzzfeednews, родные Эми рассказали, что ранее она неоднократно переживала депрессию. А в последнее время ее душевное состояние ухудшилось в связи с крахом ее брака. Они также утверждали, что она не смогла бы причинить вред собственному ребенку. Все это время родственники Тиммоти не теряли надежды найти его и были уверены, что он все еще жив.
Найденный мальчик не смог точно сказать, откуда он сбежал — упомянув только, что он и его похитители остановились в гостинице. Полиция прочесывает окрестные мотели, сверяясь с описанием мужчин, которое дал подросток. Тем временем стражи порядка проверяют также, является ли мальчик на самом деле тем, за кого себя выдает. Его семья ожидает результатов проверки и молится, чтобы это действительно оказался пропавший Тиммоти.
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