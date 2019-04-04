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Зеленский не будет сдавать анализы на "Олимпийском": в команде кандидата сделали заявление
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не доверяет медпункту на территории НСК «Олимпийский» и придет сдавать анализы в клинику «Евролаб» 5 апреля на 8:00 утра. Туда же Зеленский приглашает и Петра Порошенко. Об этом заявил политконсультант штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
По словам Разумкова, в штабе Зеленского не доверяют медпункту на территории НСК «Олимпийский», поскольку комплекс является государственным учреждением.
Напомним, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В свою очередь Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на НСК" Олимпийский «и пригласил Зеленского вместе в медицинском пункте НСК» Олимпийский «сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.
В штабе действующего президента уже выразили готовность оплатить половину стоимости проведения дебатов со своим соперником на условиях софинансирования.
Как сообщали «ФАКТЫ», мошенники уже торгуют несуществующими билетами.
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