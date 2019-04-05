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Принцы Уильям, Гарри и Чарльз появились на публике без жен (фото, видео)

Три британских принца совершили совместный выход без жен, что бывает весьма редко. 70-летний наследник престола Чарльз и его сыновья Уильям и Гарри, оставив дома Камиллу, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, посетили премьеру документального телесериала «Наша планета», который запускает компания Netflix. Сериал, созданный легендарным натуралистом и документалистом Дэвидом Аттенборо, посвящен вопросам защиты природы и вымирающим видам животных. 92-летния сэр Дэвид ранее возглавил список самых популярных персон в Великобритании.

Премьера состоялась в лондонском Музее естествознания. Как сообщает Daily Mail, помимо королевских персон, которых очень волнует поднимаемая сериалом тема, на мероприятии присутствовали бывший футболист Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином, певица Элли Голдинг и другие знаменитости.

Ранее в этот же день, 4 апреля, сообщалось, что принц Гарри и его беременная жена Меган Маркл, отпраздновали новоселье, официально переехав из Кенсингтонского дворца в свой новый дом — Фрогмор-коттедж, расположенный на территории королевского Виндзорского замка. Меган уже обустраивается на новом месте. В коттедже, который теперь стал постоянной резиденции герцога и герцогини Сассекских, в течение шести месяцев проводили масштабный ремонт.

Принца и Дэвид Аттенборо на входе в музей

Аттенборо с Дэвидом и Бруклином Бекхэмами

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри опубликовал в Instagram очаровательное фото с младенцем.

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