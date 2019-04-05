Меган Маркл и принца Гарри обвинили в краже (фото)

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Меган Маркл и принца Гарри публично обвинили в краже. Проживающий в расположенном в Западном Сассексе британском городе Уэртинг инструктор по вождению Кевин Кейли заявил, что герцог и герцогиня Сассекские без его ведома забрали себя имя, которым он пользовался в Instagram. Совершенно неожиданно для себя Кевин обнаружил, что придуманное им имя пользователя @sussexroyal, под которым его в течение трех последних лет знали все его знакомые, неожиданно было присвоено открытому 2 апреля аккаунту Меган и Гарри. А его собственный аккаунт, как сообщает ITV News, без всяких предварительных уведомлений был переименован в @_sussexroyal_. Об этом житель Сассекса узнал от своего сына, который написал ему, что под его именем теперь выступают Меган и Гарри.

Британец заявил, что чувствует себя раздраженным, обиженным, хотя и слегка при этом польщенным. В администрации Instagram пояснили жерналистам, что сочли возможным отобрать имя пользователя у Кевина, так как в последнее время он был «неактивен» и редко обновлял свою страницу. «Я ставил „лайки“, поэтому не понимаю, что значит „неактивен“… Все, что от них было нужно, это прислать мне по электронной почте письмо, в котором бы сообщалось, что королевские особы хотят заполучить мое имя. И я бы отдал им его. Но нет, они сделали это за моей спиной и ничего мне не сказали», — возмущается 55-летний мистер Кейли.

Кевин Кейли

Между тем на своей странице Меган и Гарри впервые опубликовали фото, сделанное до того, как они начали публично встречаться. На нем будущие супруги вместе надевают слону ошейник для слежения за животным через спутниковую связь. Снимок был сделан в самом начале их знакомства, когда принц пригласил американскую актрису присоединиться к нему во время отдыха в Ботсване.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram.

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