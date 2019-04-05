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"Путин ждёт, чтобы мы пришли ему сапог целовать": бывший узник Кремля сделал сильное обращение о Зеленском и Порошенко (видео)
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший узник Кремля Ахтем Чийгоз заявил о необходимости продолжения борьбы со страной-агрессором России и подчеркнул, что это важно для сотен тысяч крымчан, в том числе, находящихся в аннексированном Крыму.
Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу». Говоря о своей встрече с президентом Украины Петром Порошенко после первого тура выборов, Ахтем Чийгоз сказал: «Я был уверен в неизменности позиции лидера, который ведет войну против нашего врага, которого, к сожалению, многие из кандидатов не называли даже агрессором». По его словам, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского не представляет, что сейчас происходит в Крыму.
«Президент сказал, что ради выборов не будет изменять принципам и интересам нашей страны, и что продолжит этот путь борьбы независимо от статуса, для меня было очень важно. Все эти манипуляции пройдут и, я уверен, что мы не позволим нашей стране свернуть с этого пути. Мы не позволим агрессору, нашему врагу, который каждый день ждет, что мы пойдем ему сапог целовать… Мы уже видели это. Некоторые (в Россию) ездили, а некоторые и декларировали. И это очень важно для тех, кто сейчас находится в Крыму», — отметил он.
По его словам в душах многих, кто остался в Крыму, поселилась тревога. «Там сотни тысяч на нас надеются. Что мы продолжим биться, бороться, а не абстрагируемся и сфокусируемся на пенсиях… Это, конечно, тоже важно. И то, что существуют проблемы в экономике, тоже важно. Но у нас идет война. И сегодня эту войну мы должны выиграть. Но не этими смешными, а, к сожалению, очень печальными роликами», — добавил Ахтем Чийгоз.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению Ахтема Чийгоза, после первого тура голосования на выборах президента многие почувствовали опасность относительно выбранного курса страны, и эта опасность консолидирует силы и «разбудит» многих. Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа также говорил, что среди крымских татар сейчас есть тревога, поскольку деоккупация Крыма напрямую связана с уверенным прогрессом Украины и линией ее поведения.
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