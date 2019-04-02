Украина

«Облом» для Путина: в Меджлисе прокомментировали первый тур выборов и голосование крымчан

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз убежден, что в первом туре президентских выборов украинцы «обломали Путина», однако и во втором туре «мы не должны разочаровать Путина и РФ в своей силе». Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Ахтем Чийгоз отметил, что раздражающим фактором для РФ и российских оккупантов стало то, что, несмотря на трудности, тысячи жителей Крыма изменили место голосования и осуществили свое волеизъявление.

«Как следствие — усиление давления и эта „зачистка“ накануне выборов, конечно, свою роль сыграли. Но люди приехали, несмотря на это. Символичность того, что Крым — это Украина, что лидеры общественного мнения приехали, проголосовали. Но на границе были серьезные проблемы. Многих по разным основаниям просто не пускали, по нашей информации», — отметил он.

В день выборов Президента Украины на админгранице у жителей Крыма, которые решили проголосовать, возникли серьезные проблемы — многих из них под разными предлогами оккупанты не пускали в Украину.

По мнению Ахтема Чийгоза, сейчас украинцы почувствовали опасность относительно выбранного курса страны, и эта опасность консолидирует силы и «разбудит» многих. Он отметил, что среди крымских татар сейчас есть тревога, поскольку деокупация Крыма напрямую связана с уверенным прогрессом Украины и линией поведения.

Напомним, 31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 62,8%. По состоянию на 21:50 вечера понедельника Центральная избирательная комиссия Украины обработала 96,30% электронных протоколов голосования на выборах президента. Лидирует Зеленский — 30,22%. Вторым идет Порошенко — 15,93%. Глава ЦИК Татьяна Слипачук, в Украине, очевидно, состоится второй тур президентских выборов. Голосование во втором туре запланировано на 21 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», победителю первого тура президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому придется уточнить, каким образом он намерен достичь задекларированной цели избавить Украину от влияния олигархов, если его кампанию поддерживал олигарх Игорь Коломойский. Об этом заявил заместитель руководителя фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Йоганн Вадефул.

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