Украина

В пятницу, 5 апреля, в медпункте НСК «Олимпийский» действующий президент Петр Порошенко будет сдавать тест на алкоголь и наркотики. Как известно, кандидат в президенты Владимир Зеленский выдвинул одним из условий проведения его дебатов с Петром Порошенко сдачу анализов, однако, после согласия действующего главы государства, лидер «Квартала» ответил, что не будет сдавать тест на «Олимпийском», но готов сдать в другом месте. В 08:00 Зеленский сдал анализы в клинике «Евролаб».

Впрочем, в 09:00 пятницы в медпункт стадиона ожидается прибытие действующего главы государства. На месте событий находится фотокорреспондент «ФАКТОВ». По его словам, к стадиону подходит все больше журналистов.

Напомним, Владимира Зеленского упрекали в трусости и нежелании выйти на дебаты с оппонентами. До второго тура выборов комик действительно избегал общения с журналистами и своими соперниками. 3 апреля Зеленский выпустил яркий ролик, в котором позвал Порошенко на дебаты, но с условием, что они состояться на стадионе «Олимпийский» перед украинцами. В ответ на это действующий президент напомнил, что дебаты строго регламентируются законом, однако он готов побеседовать со своим оппонентом даже на стадионе.

Ранее мы предлагали своим читателям выбрать модератора дебатов или предложить свою кандидатуру.

Фото Сергея Тушинского («ФАКТЫ»)

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