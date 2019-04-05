На злобу дня: Супрун рассказала, где нужно сдавать анализы

Украина

Для обнаружения факта употребления человеком наркотических веществ или алкоголя в крови нужен тщательный анализ на специальном оборудовании, который может длиться до 3 дней. Кроме того, в Украине не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование, и еще меньше — могут гарантировать, что оно будет проведено качественно. Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она также подтвердила, что наиболее современное оборудование для этого есть только в Антидопинговом центре Олимпийского комитета.

«Именно на оборудовании этой лаборатории анализируют такие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1−2 раза в неделю употребляет наркотики), такой метод это подтвердит», — объяснила и.о. министра.

Также она заявила, что наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Ведь наркотические вещества или алкоголь хранятся в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Продолжительность хранения зависит от того, как часто человек принимает:

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский записал на НСК «Олимпийский» видеообращение, в котором предложил эту арену в качестве места проведения дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко. В качестве условий он назвал прохождение кандидатами медицинской экспертизы с целью подтверждения отсутствия алкогольной и наркотической зависимости.

Порошенко в ответном видеообращении предложил Зеленскому пройти медэкспертизу на том же «Олимпийском», однако шоумен предпочел частную клинику Eurolab, где побывал утром, 5 апреля.

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