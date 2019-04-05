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Генерал рассказал, почему военные так слабо поддержали Порошенко на выборах
То, что в первом туре выборов действующий президент Украины Петр Порошенко не получил массовой поддержки у военных, связано с вопросами, которые есть у ВСУ к главнокомандующему. Также не следует забывать, что военнослужащие, как и гражданские, смотрят телевизор и следят за новостями в интернете.
Такое мнение в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. «Да, во много раз улучшилось финансирование армии. Но ведь еще сколько проблем остается», — отметил он и в качестве примера привел доставку в Мариуполь 12 отремонтированных БТРов, шесть из которых оказались в нерабочем состоянии. «Еще несколько вскоре поломались в зоне боевых действий. Это только один такой случай. А их очень много», — добавил он.
Также, по словам Николая Маломужа, свою роль сыграли и коррупционные скандалы, в частности, связанные с оборонпромом, а также то, что глава государства в свое время не принял важные решения по Иловайску и Дебальцево. «Ну и потом нельзя забывать, что военнослужащие — это такие же граждане Украины, которые голосовали на мирных территориях. Они так же смотрят телевизор, читают интернет. Потому и голосовали они примерно так же», — добавил экс-глава СВР.
Полный текст с комментариями Николая Маломужа читайте на сайте «ФАКТОВ»: «С боевиками „ДНР"-"ЛНР“ разговаривать нет смысла, — генерал о плане Зеленского по Донбассу».
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