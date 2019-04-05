Новый конец света ждут на Пасху: озвучен тревожный прогноз

Общество

Несмотря на то, что загадочную планету Нубиру, которая должна была убить все живое на нашей планете 8 марта, так никто и не увидел, некоторые астрологи не отказались от идеи наступления Судного дня. И теперь предсказывают конец света на Великдень — 28 апреля 2019 года.

Психологи же считают, что изменения в окружающем мире никак не влияют на страх человека перед неизвестностью. Когда люди ждут катастрофические изменения, сильно зарабатывают владельцы магазинов. С полок сметают даже то, что не удавалось продать в течение многих лет.

«С 2011 до 2025 заканчивается определенный большой старый период и начинается новый. Но это не должно быть апокалиптично, это каждый день будут катастрофы. В результате за три года, когда эти маленькие изменения сложатся, мы увидим, что живем совершенно в другом мире. Должен измениться политический строй различных стран», — считает руководитель международной философской школы «Древнее тайное знание» Игорь Мехеда.

Специалисты убеждены, что подавляющее большинство предсказаний — это манипуляция, потому что атмосфера страха удобна для управления массами и навязывания им нужного направления мыслей.

«С помощью этой идеи людей можно заставить делать то, что мы хотим. Маркетологи тоже заметили, что люди прекрасно реагируют на эти апокалипсисы, и поэтому время от времени включают — эта идея очень хорошо работает. Это хорошо работает, когда нужно отвлечь людей от существующих проблем», — приводит ТСН комментарий психолога Натальи Ломоносовой.

По прогнозам астрономов, в ближайшие 200 лет на Землю не собирается падать ни один астероид, который ныне известен человечеству. Правда, все опасности ученые не могут предсказать.

«Вероятность существует формально, но она в принципе маленькая, и человечество может о ней и не думать. Для этого существуют наблюдатели за этим небом, существуют другие специалисты, которые могут предотвратить это», — считает старший научный сотрудник астрономической обсерватории Анатолий Казанцев.

Напомним «красные даты», в которые уже должны были произойти глобальные изменения, а может и «конец света», но ничего не случилось. Земля продолжает вращаться вокруг своей оси:

1999-й год, перевернутое число зверя, человечеству конец — но все выжили. Не менее страшным в предсказаниях был «Миллениум», но и тогда пронесло. Не случилось апокалипсиса и в 2012-м, когда закончился календарь Майя. Свежайший конец света должен был произойти 24 февраля этого года, когда смертоносная планета Нибиру должна была спровоцировать сдвиг полюсов и уничтожить все живое, но и это пророчество не сбылось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые оставили стрелку символических Часов Судного дня на прошлогодней позиции — до апокалипсиса осталось 2 минуты. Это говорит о том, что человечество стоит на пороге ядерной и экологической катастрофы. Эта тревожная тенденция говорит о том, что человечество делает недостаточно для решения проблемы глобального потепления и избежания ядерной войны. Кроме того, ученые отмечают, что проблемы лишь обострились в результате расширения использования информационной войны.

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