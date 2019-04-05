- 13:12 Новые тренды в интерьере: советы всемирно известного эксперта
- 13:12 Российского бойца UFC дисквалифицировали пожизненно
- 13:02 Зеленский побоялся сдавать анализы независимым исследователям, – эксперт
- 12:58 В киевском "Сильпо" мужчина одним ударом убил покупателя: в сеть попало видео с камер
- 12:50 Всемирный банк ухудшил прогноз по росту украинской экономики
- 12:50 Неожиданно: Тина Кароль и «Бумбокс» выпустили совместную песню
- 12:46 Такие скрепы: Единственный планетарий в российском Барнауле передали РПЦ
- 12:37 Скандального экс-сотрудника СБУ назначили заместителем Грицака: что о нем известно
- 12:36 Миллиардерша Джоан Роулинг отсудила у бывшей помощницы 25 тысяч долларов
- 12:29 Анализ крови выявляет даже скрытые недуги: как самому распознать проблемы с кровеносной системой
В киевском "Сильпо" мужчина одним ударом убил покупателя: в сеть попало видео с камер
В торговом зале супермаркета «Сильпо» в ТЦ «Полярный» на улице Калнышевского, 2, в Киеве покупатель убил парня. Ранее сообщалось, что в Одессе тяжело ранили ножом студента колледжа, который отказался дать напавшему примерить форменную фуражку.
Как стало известно «ФАКТАМ» из источников в полиции, возле отдела, где производят пиццу, между двумя молодыми людьми возникла перепалка. В ходе ссоры один из них ударил оппонента в голову.
Пресс-офицер Оболонского райотдела полиции в комментарии изданию отметила, что пострадавший умер не в супермаркете, а по месту жительства. Он проживал неподалеку. Жертвой оказался уроженец Сумской области 1986 г. р. Сейчас агрессивного мужчину ищут, полиция изъяла видео с камер наблюдения.
Судя по видео, нападавший был в капюшоне и кепке, жилетка с толстыми белыми шнурками на капюшоне. Киев оперативный также опубликовал видео инцидента.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный одним ударом убил сотрудника УГОУ Василия Хмелюка. Позже он сам сдался полиции, придя в Печерское РУВД с адвокатом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"