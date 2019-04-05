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Происшествия

В киевском "Сильпо" мужчина одним ударом убил покупателя: в сеть попало видео с камер

12:58 5 апреля 2019 367
Драка в «Сильпо» в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В торговом зале супермаркета «Сильпо» в ТЦ «Полярный» на улице Калнышевского, 2, в Киеве покупатель убил парня. Ранее сообщалось, что в Одессе тяжело ранили ножом студента колледжа, который отказался дать напавшему примерить форменную фуражку.

Как стало известно «ФАКТАМ» из источников в полиции, возле отдела, где производят пиццу, между двумя молодыми людьми возникла перепалка. В ходе ссоры один из них ударил оппонента в голову.

Пресс-офицер Оболонского райотдела полиции в комментарии изданию отметила, что пострадавший умер не в супермаркете, а по месту жительства. Он проживал неподалеку. Жертвой оказался уроженец Сумской области 1986 г. р. Сейчас агрессивного мужчину ищут, полиция изъяла видео с камер наблюдения.

Судя по видео, нападавший был в капюшоне и кепке, жилетка с толстыми белыми шнурками на капюшоне. Киев оперативный также опубликовал видео инцидента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный одним ударом убил сотрудника УГОУ Василия Хмелюка. Позже он сам сдался полиции, придя в Печерское РУВД с адвокатом.

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