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Происшествия

150 попугаев: на границе задержали оригинального контрабандиста (фото, видео)

0:08 6 апреля 2019 2
Попугаи
Инф. «ФАКТОВ»

В Житомирской области недалеко возле украинско-белорусской задержали контрабандиста, который пытался переместить в Беларусь 150 попугаев. Ранее сообщалось, что в Закарпатской области, на окраине Тячева пограничники задержали двух «водолазов» и изъяли 20 пакетов с контрабандными сигаретами.

Как сообщают в Госпогранслужбе, неизвестный, увидев пограничников, бросился бежать, но вскоре был задержан. Документов, как и объяснений, что он делает возле границы, у мужчины не было.

При обследовании территории пограничный наряд обнаружил большой ящик, оборудованный ремнями для удобной переноски. В нем оказались шесть коробок с птицами — в Беларусь контрабандист пытался переместить 150 попугаев.

Личность задержанного установили. Им оказался 45-летний украинец, живущих в одном из населенных пунктов в приграничном районе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатье пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы «Деловое» начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы с Румынией, но местные жители требуют этого не делать и устраивают провокации.


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