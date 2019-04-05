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150 попугаев: на границе задержали оригинального контрабандиста (фото, видео)
В Житомирской области недалеко возле украинско-белорусской задержали контрабандиста, который пытался переместить в Беларусь 150 попугаев. Ранее сообщалось, что в Закарпатской области, на окраине Тячева пограничники задержали двух «водолазов» и изъяли 20 пакетов с контрабандными сигаретами.
Как сообщают в Госпогранслужбе, неизвестный, увидев пограничников, бросился бежать, но вскоре был задержан. Документов, как и объяснений, что он делает возле границы, у мужчины не было.
При обследовании территории пограничный наряд обнаружил большой ящик, оборудованный ремнями для удобной переноски. В нем оказались шесть коробок с птицами — в Беларусь контрабандист пытался переместить 150 попугаев.
Личность задержанного установили. Им оказался 45-летний украинец, живущих в одном из населенных пунктов в приграничном районе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатье пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы «Деловое» начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы с Румынией, но местные жители требуют этого не делать и устраивают провокации.
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