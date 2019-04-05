Потеплеет, но придут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

Украина

В субботу, 6 апреля, погода практически не изменится, хотя ночные температуры воздуха поднимутся на 2−3 градуса. Впрочем, в Крыму, на Донбассе, Слобожанщине, в Запорожской и Херсонской областях сохранятся ночные 0−2 градуса. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Украинском гидрометцентре.

А 7 апреля, в воскресенье, всё Правобережье затянет тучами, здесь пройдут дожди. Чистое небо обещают в Крыму, легкую облачность — на востоке. Температурный режим на Правобережье может меняться на пару градусов. В Крыму же, на юге и востоке страны потеплеет на 3−5 градусов.

Ночные температуры по Украине поднимутся на 3−5 градусов.

Прогнозы на начало недели читайте в статье «ФАКТОВ» «Солнце, мороз и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время».

Напомним, синоптик Наталия Диденко, предупредила, что в воскресенье 7 апреля, в Украину придет атмосферный фронт из Польши, который принесет дожди.

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