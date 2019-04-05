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В ОБСЕ показали обстрел беспилотника миссии боевиками на Донбассе (видео, фото)
На Донбассе боевики российско-оккупационных войск обстреляли беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ. Ранее сообщалось, что беспилотник наблюдателей обстреляли в конце марта месяца.
«20 марта беспилотный летательный аппарат СММ подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета вблизи неподконтрольного правительству населенного пункта Долгого», — говорилось в комментарии к видео, размещенном в Twitter миссии.
По беспилотному летательному аппарату СММ дальнего радиуса действия стреляли из крупнокалиберного пулемета возле неподконтрольного правительству Долгого 20 марта. pic.twitter.com/JFR3Qn9dZj— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 5 апреля 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Луганском, над территорией, временно неподконтрольной правительству Украины, наблюдатели миссии ОБСЕ утратили контроль за беспилотником дальнего радиуса действия.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..