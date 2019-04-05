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Украина

В ОБСЕ показали обстрел беспилотника миссии боевиками на Донбассе (видео, фото)

13:50 5 апреля 2019 97
Обстрел беспилотника ОБСЕ боевиками
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе боевики российско-оккупационных войск обстреляли беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ. Ранее сообщалось, что беспилотник наблюдателей обстреляли в конце марта месяца.

«20 марта беспилотный летательный аппарат СММ подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета вблизи неподконтрольного правительству населенного пункта Долгого», — говорилось в комментарии к видео, размещенном в Twitter миссии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Луганском, над территорией, временно неподконтрольной правительству Украины, наблюдатели миссии ОБСЕ утратили контроль за беспилотником дальнего радиуса действия.

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