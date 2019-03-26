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Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе: первые детали
Российские вооруженные формирования на Донбассе снова обстреляли БПЛА дальнього радиуса действия СММ ОБСЕ. В этот раз инцидент произошел в районе населенного пункта Долгое на оккупированной РФ территории Луганской области. Об этом наблюдатели сообщили в Twitter.
Отметим, что несколько дней тому назад дроны ОБСЕ обнаружили на временно неподконтрольной Украине части Донбасса новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы. Спецалисты сообщества InformNapalm заявили, что эти системы российско-оккупационные войска будут использовать для глушения сигнала американских беспилотников Global Hawk.
А в феврале российские наемники обстреляли автомобиль украинских наблюдателей, когда те ехали в район поселка Травневое (Бахмутский район Донецкой области). Обстрел велся из станкового противотанкового гранатомета. Граната попала в землю примерно в метре от автомобиля.
На применение беспилотников миссия ОБСЕ перешла после нападения боевиков на автомобили ОБСЕ.
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