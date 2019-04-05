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Путин может не воспринять Зеленского всерьез: генерал раскрыл проблему с Донбассом
В случае избрания президентом Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин может не воспринять его всерьез. К переговорам по Крыму и Донбассу необходимо подключать США, Японию, Китай, Европу.
Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. «Я пока не вижу реальных перспектив переговоров. Если Зеленский станет президентом, Путин может не воспринять его серьезно и договариваться ни о чем не захочет», — отметил он.
По словам Николая Маломужа, лишь мощная международная коалиция с такими странами, как США, Китай, Япония, а также с европейскими государствами может помочь достичь успехов в переговорном процессе с Путиным. «С сепаратистами „ДНР"-"ЛНР“ разговаривать точно нет смысла. Они будут делать все, что им скажут в Кремле», — резюмировал он.
Полный текст материала с комментариями читайте на сайте «ФАКТОВ»: «С боевиками „ДНР"-"ЛНР“ разговаривать нет смысла, — генерал о плане Зеленского по Донбассу».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..